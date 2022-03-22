Рим хочет видеть Украину в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед итальянским правительством. После этого премьер-министр Италии Марио Драги обратился к нему.

Об этом сообщили 22 марта. Драги отметил, что сопротивление украинского народа российским варварам героическое.

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"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет видеть Украину в ЕС", – сказал Драги.

Отправят военную помощь

По словам премьер-министра, Италия скоро пришлет военную и гуманитарную помощь. Кроме этого, страна заморозила активы на сумму свыше 800 миллионов евро, принадлежавшие российским олигархам

Украина защищает наш мир и безопасность. Москва хотела, чтобы мы разделились, но вместо этого мы едины,

– заявил Драги.

Также он добавил, что Италия намерена отказаться от российского газа.

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