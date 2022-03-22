Про це повідомили 22 березня. Драгі зазначив, що опір українського народу російським варварам є героїчним.

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"Я хочу сказати президенту Зеленському, що Італія на боці України в цьому процесі. Італія хоче бачити Україну в ЄС", – сказав Драгі.

Надішлють військову допомогу

За словами прем'єр-міністра, Італія незабаром надішле військову та гуманітарну допомогу. Крім цього, країна заморозила активи на суму понад 800 мільйонів євро, які належали російським олігархам

Україна захищає наш мир та безпеку. Москва хотіла, щоб ми розділилися, але натомість ми єдині,

– заявив Драгі.

Також він додав, що Італія планує відмовитись від російського газу.

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