Глава МИД Италии Антонио Таяни поручил послу в Киеве обратиться к украинским властям в связи с включением евродепутатов в список "Миротворец". Дипломаты призвали защитить политический плюрализм и свободу слова представителей ЕС.

Как сообщает сайт МИД Италии, министр внимательно следит за ситуацией вокруг представителей партии "Движение пяти звезд" в Европейском парламенте.

Каковы подробности?

Ведомство подчеркнуло непоколебимость принципов демократии и защиты плюрализма мнений.

Италия будет и впредь поддерживать Украину, одновременно подчеркивая важность обеспечения уважения к демократическим свободам и полномочиям представителей, избранных в европейские институты,

– отметили в итальянском внешнеполитическом ведомстве.

Скандал вокруг европейских депутатов

16 ноября на портале "Миротворец" появилась информация о Данило Делла Валле. Политика, который последовательно выступает с критикой поставок оружия Украине, обвинили в информационных манипуляциях и распространении пропаганды.

Вскоре парламентарий заявил, что вслед за ним в список попала вся делегация партии "Движение пяти звезд" в Европарламенте.

Представители партии расценили этот шаг как попытку давления и обратились за помощью к европейским институтам.

Обращение к руководству ЕС

Данило Делла Валле направил обращение к председателю Европарламента Роберте Метсоле с просьбой о защите и пообещал сосредоточиться на возвращении к дипломатическому урегулированию войны.

Европейский парламент уже требовал запретить деятельность сайта. Верховный комиссариат ООН осудил его нарушения, тогда как ОБСЕ и послы G7 сообщили о рисках распространения персональных данных. Теперь за призывами должны последовать действия. Наши мнения можно оспаривать. Право их выражать – неприкосновенно,

– подчеркнул Делла Валле в соцсети X.

Западные партнеры неоднократно призывали украинские власти решить проблему с функционированием портала.

В частности, еще в 2021 году Европарламент в своей резолюции по Соглашению об ассоциации призвал Киев заблокировать ресурс из-за подстрекательства к ненависти.