Ахметов 18 лет скрывал женщину, двух детей и их имущество в Конча-Заспе, – "Следствие Инфо"

Бизнесмен Ринат Ахметов имеет двоих детей с уроженкой Донецка Алиной Литвиненко. На них и их мать записано немало имущества.

Однако бизнесмен скрывал свою семью в течение 18 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Следствие.Инфо".

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Что известно о семье Рината Ахметова и ее имуществе

По данным "Следствия.Инфо", мать детей Ахметова владеет домом в Конча-Заспе и 12 гектарами земли на берегу Днепра. Тогда как сами дети, которые еще учатся в школе, являются владельцами недвижимости в Куршевеле стоимостью 78 миллионов евро.

Журналистам удалось установить, что в 2007 году в то время 25-летняя Алина Литвиненко стала владелицей имения на улице Старокиевской в Козине (Конча-Заспа) под Киевом. По их данным, женщина приобрела его у компании с Британских Виргинских Островов "Медко Сервисиз Лимитед", которая связана с группой System Capital Management (СКМ) Рината Ахметова.

Стоит отметить, что интересы Литвиненко на сделке представляло лицо, которое также связано с СКМ. Кроме этого, в 2017 женщина стала владелицей компании "Козин-Люкс", которой до того владел сам Ринат Ахметов. На тот момент на балансе этой компании было почти 12 гектаров земли в Козине на берегу Днепра, которая перешла в собственность Литвиненко.

Кроме этого, из реестров недвижимости расследователи узнали, что в период с 2014 по 2017 год у Рината Ахметова и Алины Литвиненко родились двое детей – Данияр и Дамира. Отметим, что бизнесмен никогда не упоминал о них во время интервью.

Журналисты выяснили, что 11-летний Данияр и 7-летняя Дамира являются владельцами французской компании ALMARIN PROPERTIES, которая владеет шале в Куршевеле на 217 квадратных метров, оценочной стоимостью почти 78 миллионов евро.

В пресс-службе System Capital Management ответили, что не комментируют личную жизнь. В то же время добавили, что "семейное положение господина Ахметова не изменилось".

Заметим, что до сих пор публично было известно только о двух детях Ахметова – сыновьях Дамира и Алмира. В интервью трехлетней давности для швейцарского издания он упоминал только о них. О других женщинах, кроме жены Лилии Ахметовой (Смирновой), бизнесмен также не рассказывал.

Добавим, что состояние Ахметова, самого богатого человека Украины, выросло на 379 миллионов долларов. В 2024 году оно достигло 6,22 миллиарда долларов.