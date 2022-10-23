Предшественник Лиз Трасс Борис Джонсон еще официально не объявил о своем участии в избирательной кампании, поэтому сейчас его поддерживает 51 депутат парламента от консерваторов. В то же время у Сунака количество поклонников в Торе существенно больше.

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Какая поддержка у Сунака

По данным СМИ, Риши Сунака поддерживают по меньшей мере 123 депутата-консерватора из 365. Еще 23 депутата поддерживают кандидатуру Пенни Мордонт – лидера Палаты общин в правительстве Лиз Трасс, которая также боролась за премьерское кресло после отставки Джонсона. Сунак и Мордонт пока являются единственными официальными кандидатами на пост премьер-министра.

Во время прошлых выборов главы Консервативной партии Риши Сунак был лидером избирательной кампании вплоть до голосования всех членов партии по всей стране. По результатам финального голосования Лиз Трасс получила 81 326 тысяч голосов членов партии, а Сунак – 60 399. Так что теперь, казалось бы, после отставки главной конкурентки, Сунак имеет все шансы стать новым премьером.

Однако есть еще Борис Джонсон, о возможном возвращении которого уже немало говорят. Еще в сентябре журналист Андрей Остальский, работающий в Великобритании, замечал, что экс-премьер не популярен среди британцев из-за скандалов, в частности связанных с вечеринкой во время карантина. Однако среди консерваторов Джонсон наоборот популярен.

Обратите внимание! Чтобы побороться за должность главы Консервативной партии, каждому кандидату требуется не менее 100 голосов. Избирательная кампания завершится на следующей неделе.

Джонсон и Сунак не достигли консенсуса

21 октября Лиз Трасс объявила об отставке с должности главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Таким образом, Трасс установила рекорд кратчайшего пребывания в должности главы правительства – 44 дня.

После того, как Трасс объявила об отставке, Борис Джонсон срочно прервал свой отпуск на Карибах и отправился в Лондон.

Журналисты SkyNews сообщили, что Джонсон и Сунак накануне проводили переговоры. Обозреватели отмечают, что политики до глубокой ночи обсуждали возможное объединение сил. Это крайне необходимо бывшему премьер-министру Британии, которому до сих пор не хватает поддержки.

Вскоре политический редактор издания The Times Стивен Свинфорд опубликовал в твиттере неожиданное сообщение. В нем он подчеркнул, что Джонсон и Сунак никаких соглашений не заключали. То есть достичь консенсуса не удалось. Утром Сунак обратился к своим поклонникам. Он подчеркнул, что является единственным кандидатом с демократическим мандатом. В то же время он заявил, что стремится сформировать правительство, которое будет охватывать "далеко и широко".

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