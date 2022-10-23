Попередник Ліз Трасс Борис Джонсон ще офіційно не оголосив про свою участь у виборчій кампанії, то ж зараз його підтримує 51 депутат парламенту від консерваторів. Водночас у Сунака кількість прихильників у Торі суттєво більша.

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Яка підтримка у Сунака

За даними ЗМІ, Ріші Сунака підтримують щонайменше 123 депутати-консерватори з 365. Ще 23 депутати підтримують кандидатуру Пенні Мордонт – лідерки Палати громад в уряді Ліз Трасс, яка також боролася за прем'єрське крісло після відставки Джонсона. Сунак та Мордонт поки що є єдиними офіційними кандидатами на пост прем'єр-міністра.

Під час минулих виборів голови Консервативної партії Ріші Сунак був лідером виборчої кампанії аж до голосування усіх членів партії по всій країні. За результатами фінального голосування Ліз Трасс отримала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак – 60 399. То ж тепер, здавалося б, після відставки головної конкурентки, Сунак має всі шанси стати новим прем'єром.

Однак є ще Борис Джонсон, про можливе повернення якого вже говорять чимало. Ще у вересні журналіст Андрій Остальський, який працює у Великій Британії, зауважував, що експрем'єр не є популярним серед британців через скандали, зокрема пов'язані з вечіркою під час карантину. Однак серед консерваторів Джонсон навпаки є популярним.

Зверніть увагу! Щоб поборотися за посаду голови Консервативної партії, кожному кандидату потрібні щонайменше 100 голосів. Виборча кампанія завершиться наступного тижня.

Джонсон та Сунак не досягли консенсусу

21 жовтня Ліз Трасс оголосила про відставку з посади голови Консервативної партії та прем'єр-міністерки Великої Британії. Таким чином Трасс встановила рекорд найкоротшого перебування на посаді глави уряду – 44 дні.

Після того, як Трасс оголосила про відставку, Борис Джонсон терміново перервав свою відпустку на Карибах та вирушив до Лондона.

Журналісти SkyNews повідомили, що Джонсон і Сунак напередодні проводили переговори. Оглядачі зазначають, що політики до глибокої ночі обговорювали можливе об'єднання сил. Це вкрай необхідно колишньому прем'єр-міністру Британії, якому досі бракує необхідної підтримки.

невдовзі політичний редактор видання The Times Стівен Свінфорд опублікував у твітері несподіваний допис. У ньому він наголосив, що Джонсон і Сунак жодних угод не укладали. Себто досягнути консенсусу таки не вдалося. Тож, зранку Сунак звернувся до своїх прихильників. Він наголосив, що є єдиним кандидатом з демократичним мандатом. Водночас він заявив, що прагне сформувати уряд, який охоплюватиме "далеко та широко"

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