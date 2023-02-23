Британия будет учить украинских пилотов и поможет купить истребители, но есть нюанс

Украине для победы крайне необходимы западные истребители. Первой страной, готовой помочь в этом будет Великобритания.

Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак на встрече с украинскими журналистами. Он подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача сложна.

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В чем состоит проблема

Премьер отметил, что Британия будет первой страной, которая приступит к обучению украинских пилотов.

Речь идет не только об их покупке (самолетах), но и о тактике, и это широкая часть плана, заключающегося в том, как мы можем сделать так, чтобы Украина могла защитить себя не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.,

– отметил Сунак.

Британский премьер сказал, что вопрос передачи истребителей сложен, потому что нужно также учитывать обслуживание и поддержку самолета. Он отметил, что британские самолеты отличаются от тех, к которым привыкли украинские пилоты, поэтому обучение так важно.

Вместе с тем Сунак подтвердил готовность помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине.

"Сейчас если есть страны, которые могут предоставить самолеты, которые могут быть использованы в Украине, то мы поможем им это сделать. Это то, что мы сказали. Потому что мы стремимся продолжать оказывать всю поддержку, которую мы не можем", – подчеркнул Сунак.

Премьер также напомнил, что Великобритания помогает укрепить ПВО Украины другими способами, в частности, передает ракеты Starstreak.

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