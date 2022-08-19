путина нужно исключить из G20, – кандидат в премьеры Великобритании

Кандидат на кресло премьера Великобритании Риши Сунак призвал не допускать владимира путина на встречи G20. Свое заявление Сунак сделал после того, как российский диктатор принял предложение Индонезии поучаствовать в саммите G20 на Бали.

Сунак призвал отправить путину четкий сигнал

Один из двух претендентов на пост премьер-министра Британии призвал запретить путину посещать встречи G20 до тех пор, пока москва не остановит войну в Украине.

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По словам Сунака, партнеры Великобритании по G20 несут коллективную ответственность за то, что делает российский диктатор.

Наши партнеры и союзники по G20 несут коллективную ответственность за то, что делает Путин. Он же несет ответственность за то, что детей убивают в их кроватях, пока они спят,

– сказал он.

Он призвал страны G20 отправить путину четкий сигнал о том, что у него нет места за столом переговоров до тех пор, пока он не прекратит свою незаконную войну в Украине.

Зеленский и путин могут встретиться на саммите G20

В Офисе Президента Украины не исключали, что Владимир Зеленский может посетить саммит G20, который состоится 15-16 ноября на Бали. В ОП не исключают физического присутствия на Бали, если там будет путин.

Но в кремле сразу открестились от встречи Зеленского и путина, заявив, что якобы нет предпосылок.

В то же время в России долгое время не давали четкого ответа, приедет ли путин на Бали. Но наконец кремлевский диктатор принял приглашение Индонезии.

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