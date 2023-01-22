Риши Сунака оштрафовали за сторис в Instagram с авто: премьер не пристегнулся

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака оштрафовали за то, что он не пристегнул ремень безопасности в автомобиле на ходу. Премьер "засветился" во время съемки видео в соцсетях.

Сунак выложил видео в инстаграм, на котором он едет в автомобиле, но без пристегнутого ремня безопасности. Во время съемок видео премьер-министр находился в Ланкашире во время поездки по северной Англии.

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Полиция выписала премьеру штраф: реакция Сунака

В Британии пассажиров, пойманных на том, что они не пристегнули ремень безопасности, штрафуют на 100 фунтов стерлингов. Полиция Ланкашира сообщила, что вынесла 42-летнему премьеру условное предупреждение о фиксированном наказании. Сунак полностью признал, что это "была ошибка", и извинился, добавив, что он заплатит штраф.

Если дело дойдет до суда, то сумма штрафа может возрасти до 500 фунтов стерлингов.

Это уже второй штраф Сунака во время работы в правительстве.

Это уже второй случай, когда Сунак получил уведомление о фиксированном штрафе во время работы в правительстве.

В апреле прошлого года он был оштрафован вместе с Борисом Джонсоном и его женой Керри за нарушение правил карантина из-за COVID-19 во время вечеринки на Даунинг-стрит в июне 2020 года.