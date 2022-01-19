Об этом в эфире 24 Канала рассказал журналист и народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко. По его словам, пятый президент может попытаться нарушить принятые решением суда обязательства.
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Порошенко может сбежать, – Лещенко
"Судья признал, что подозрение вручено и обосновано, потому что он избрал меру пресечения по этому делу", – сказал Сергей Лещенко.
В то же время судья, по словам журналиста, руководствовался тем, что якобы риски побега или влияния на свидетелей Порошенко минимальные, поэтому и избрал такую меру пресечения.
С этим я не согласен, потому что риски побега Порошенко достаточно велики, он бежал уже по этому делу. В декабре он кричал на водителя "поехали" в аэропорт и выехал из Украины.
"Именно в этой части я считаю действия судьи неадекватными, но он признал подозрение. Это факт", – сказал бывший народный депутат.
Лещенко о мере пресечения Порошенко: смотрите видео
Мера пресечения Порошенко: коротко
- Пятого президента подозревают в государственной измене по делу закупки угля из ОРДЛО.
- 17 января Петр Порошенко вернулся в Украину, в тот же день ему должны были избрать меру пресечения. Однако судья Алексей Соколов ушел в совещательную комнату, а через несколько часов заявил, что решение примут 19 января.
- В Печерском суде Киева Порошенко избрали меру пресечения.
- Сейчас речь идет о "предохранении" в виде личного обязательства. По решению суда, Петр Порошенко должен сдать свои паспорта и не покидать территорию Украины. В то же время политик должен прибывать по первому требованию следователей.