Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, п'ятий президент може спробувати порушити ухвалені рішенням суду зобов'язання.
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Порошенко може втекти, – Лещенко
"Суддя визнав, що підозра вручена й обґрунтована, тому що він обрав запобіжний захід у цій справі", – сказав Сергій Лещенко.
Водночас суддя, за словами журналіста, керувався тим, що нібито ризики втечі або впливу на свідків Порошенка є мінімальними, тому й обрав такий запобіжний захід.
З цим я не згоден, тому що ризики втечі Порошенка достатньо великі, він втікав вже по цій справі. У грудні він кричав на водія "поїхали" в аеропорт і виїхав з України.
"Саме в цій частині я вважаю дії судді неадекватними, але він визнав підозру. Це факт", – сказав колишній народний депутат.
Лещенко про запобіжний захід Порошенку: дивіться відео
Запобіжний захід Порошенку: коротко
- П'ятого президента підозрюють у державній зраді у справі закупівлі вугілля з ОРДЛО.
- 17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну, того ж дня йому мали обрати запобіжний захід. Проте суддя Олексій Соколов пішов у нарадчу кімнату, а через кілька годин заявив, що рішення ухвалять 19 січня.
- Зрештою у Печерському суді Києва Порошенку обрали запобіжний захід.
- Наразі мовиться про "запобіжку" у вигляді особистого зобов'язання. За рішенням суду, Петро Порошенко повинен здати свої паспорти й не покидати територію України. Водночас політик має прибувати на першу вимогу слідчих.