Под угрозой 9 реакторов: 38 стран предупредили о риске ядерной аварии в Украине зимой

16 ноября органы по регулированию ядерной безопасности 38 стран призвали Россию прекратить удары по энергетическим объектам Украины. Эксперты предупредили о росте риска ядерной аварии, которая может одновременно затронуть 9 реакторов.

Совместное заявление обнародовали ассоциации ядерных регуляторов HERCA, WENRA и NORA, представляющие все страны ЕС, США, Великобританию, Канаду и Японию. Они подчеркнули, что стабильное энергоснабжение крайне необходимо для безопасной работы украинских АЭС, пишет информационное агентство Reuters.

Почему растет угроза для станций?

Главная опасность заключается в том, что из-за постоянных разрушений сетей атомным станциям становится все труднее поддерживать охлаждение ядерного топлива.

Если этот процесс будет нарушен, активная зона реактора начнет плавиться, что грозит выбросом радиоактивных веществ в атмосферу по сценарию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, в последние недели российские войска начали применять для нанесения ударов беспилотники с более тяжелыми боевыми частями и более точными системами наведения. По словам экспертов, из-за этого угроза для энергетических узлов станций возросла в разы.

Из-за этой новой тактики россиян очевидно, что этой зимой риск ядерной аварии будет наивысшим,

– отметил Пер Странд.

Специалист предупредил, что наихудшим развитием событий может стать тотальное отключение электросети, которое затронет всю работающую генерацию одновременно.

Девять реакторов одновременно с потенциальным выбросом радиоактивных веществ – это была бы чрезвычайно серьезная ситуация,

– подчеркнул Пер Странд.

Ситуация на украинских АЭС

Сейчас в Украине функционируют три из четырех атомных электростанций, которые обеспечивают почти 80 % электроэнергии для нужд страны.

Запорожская АЭС находится под оккупацией и не вырабатывает электроэнергию, однако все равно нуждается в электроснабжении с подконтрольной Украине территории для охлаждения реакторов. С начала полномасштабного вторжения станция уже 27 раз оказывалась на грани катастрофы из-за полной потери питания и переходила на работу генераторов.

Военная активность оккупантов создает колоссальную нестабильность в общей сети, поэтому операторы периодически вынуждены снижать мощность энергоблоков.

Ранее из-за массированных российских атак уже пострадали подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС.