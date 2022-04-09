Риск нападения с Черного моря существует, – представитель Одесской ОВА

Риски того, что Россия может атаковать украинские территории Черного моря, не исчезают. В то же время существует высокая вероятность, что по Одессе оккупанты могут наносить удары ракетами или корабельной артиллерией.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире 24 канала.

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"Относительно рисков, с какой стороны недоимперия может атаковать – они не исчезают. К сожалению, есть еще Черноморский флот России. Конечно, этот морской путь наступления, атаки на Одессу действительно существует", – рассказал спикер ОВА.

Впрочем, по словам Братчука, со стороны россиян не видно особых приготовлений к проведению масштабной военно-морской десантной операции.

Хотя соответствующая группировка кораблей Черноморского флота курсирует. У них действительно пополненный боекомплект, это известный факт,

– заметил спикер ОВА.

Как рассказал Братчук, на протяжении последних дней украинская сторона отмечает попытки врага нанести соответствующие ракетные удары по Одесской области.

Однако с начала полномасштабного вторжения Украина приняла все необходимые меры для максимальной защиты и побережья, и воздушного пространства.

Братчук рассказал о возможном нападении России с Черного моря: смотрите видео