Рисков не вижу, – Сытник об изменениях в НАБУ из-за нового закона
Источник:24 канал
Владимир Зеленский 8 ноября подписал закон о статусе НАБУ. Несмотря на определенные изменения для ведомства, никаких рисков для его независимости пока нет.
Такую позицию озвучил директор НАБУ Артем Сытник в комментарии 24 каналу. По его словам, нет риска ни для директора НАБУ, ни для самого ведомства.
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"Те гарантии, которые были до этого, фактически сохранены в новом законе. Рисков для независимости директора НАБУ и самого антикоррупционного бюро мы сейчас не видим", – заверил Сытник.
Что изменилось для НАБУ
Сытник назвал 2 важнейших момента, вписавших в новый закон:
- процедура увольнения и назначения директора;
- изменение статуса НАБУ.
"НАБУ становится не правоохранительным органом, как это было ранее записано в законе, а центральным органом исполнительной власти со специальным статусом", – объяснил директор ведомства.
Сытник прокомментировал закон о статусе НАБУ: смотрите видео
Закон о НАБУ: что известно
- Законопроект создали, чтобы внести важные изменения в закон о НАБУ.
- Документ одобрили 19 октября 304 народных депутата.
- Президент Украины назвал это важным шагом для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры.
- Закон вступил в силу вчера, 9 ноября.