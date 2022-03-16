Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. В частности он отметил, что эвакуировать людей из области сейчас опасно. Так что ими никто рисковать не может.

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Обстрелы на Луганщине не утихают

Сергей Гайдай добавил, что оккупанты хотят больше заложников войны среди мирного населения. Поэтому они делают все для того, чтобы эвакуация была просто невозможной.

Он отметил, что вражеские войска продолжают обстреливать колонны автобусов, а также точки сбора людей.

Также он подчеркнул, что Красный Крест до сих пор не ответил на запрос об открытии гуманитарных коридоров на среду, 16 марта.

Вчера эвакуация автобусами из Рубежного от БФ "Восток-SOS" не состоялась из-за обстрелов, люди вернулись,

– написал он.

Зато глава Луганской ОВА добавил, что сегодня ожидается очередной эвакуационный поезд для жителей Луганщины. Он отправится из Новозолотаровки, а его ориентированное время отправления – 14:00. Пассажиры этого поезда потом смогут пересесть на другие в Донецкой области.

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