Про це у своєму телеграм-каналі розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема він наголосив на тому, що евакуювати людей з області зараз небезпечно. Тож ними ніхто ризикувати не може.

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Обстріли на Луганщині не вщухають

Сергій Гайдай додав, що окупанти хочуть більше заручників війни серед мирного населення. Тож вони роблять усе для того, щоб евакуація була просто неможливою.

Він наголосив на тому, що ворожі війська продовжують обстрілювати колони автобусів, а також точки збору людей.

Також він підкреслив, що Червоний Хрест досі не відповів на запит щодо відкриття гуманітарних коридорів на середу, 16 березня.

Вчора евакуація автобусами з Рубіжного від БФ "Восток-SOS" не відбулася через обстріли, люди повернулися,

– написав він.

Натомість глава Луганської ОВА додав, що сьогодні очікується черговий евакуаційний потяг для мешканців Луганщини. Він вирушить з Новозолотарівки, а його орієнтований час відправлення – 14:00. Пасажири цього потяга потім матимуть можливість пересісти на інші у Донецькій області.

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