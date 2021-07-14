Это риторика гитлеровцев, – Казанский резко прокомментировал статью Путина об Украине

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский прокомментировал статью Путина об Украине и назвал ее скандальной. Он отметил, что в цивилизованном мире лидеры стран себе такого не позволяют. Но такую риторику в свое время проводили сторонники Адольфа Гитлера.

По словам Казанского, в статье Путин выдвигает территориальные претензии к Украине, говорит о возвращении к "старым границам" и пересмотре границ двух стран. Такая риторика созвучна с тем, что говорили нацисты в обоснование захвата Чехословакии и нападения на Польшу.

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Вы почитайте – там один в один! Все территориальные претензии Путина к Украине, все разговоры об одном разделенном народе и тому подобное – это риторика гитлеровцев,

– отметил Казанский.

Журналист отметил, что Гитлер рассказывал о немцах все то, что сейчас говорит Путин: критиковал Версальский мирный договор и границы стран, говорил, что немецкий народ "несправедливо разделили", что Польши и Чехословакии не существует, мол, это вымышленные государства, которые не должны существовать, и там унижают немцев.

"История повторяется. И поэтому эта статья скандальная. Нормальные лидеры цивилизованных стран себе такого не позволяют", – подчеркнул Казанский.

Сравнение с цивилизованным миром

Блогер отметил, что нельзя представить, чтобы сегодня Германия или Франция писали друг другу статьи о принадлежности Эльзаса и Лотарингии и возвращении к границам 1870 года. Или чтобы канцлер Германии рассказывал об аншлюсе Австрии или возвращении восточной Пруссии от Польши.

"Это нонсенс. В цивилизованном мире такое невозможно. А Путин позволяет себе такие выпады в сторону Украины с какими-то претензиями, хотя Украина – это международно признанное государство в пределах 1991 года", – акцентировал Казанский.

Можно спорить об исторических событиях 100-летней давности. Но есть современные границы Украины, признанные и Россией в частности, и любые попытки их изменить следует расценивать как фашизм, агрессию, акт недружественного и маргинального поведения в современном мире.

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