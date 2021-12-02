Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно делал "громкие" заявления, однако не имел никаких доказательств. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Лукашенко часто говорит об оружии

По словам Андрея Демченко, тема "контрабанды оружия из Украины" одна из любимых для самопровозглашенного белорусского президента. Александр Лукашенко неоднократно об этом говорил, однако ни разу не предоставлял хотя бы каких-либо доказательств.

Риторика Лукашенко об оружии из Украины – не нова. Это одна из самых любимых его тем в последние годы. Я уже не помню, сколько раз он об этом говорил. Иногда он отмечал тонны оружия, о перекрытии границы с Украиной из-за этого,

– заявил Демченко.

Кроме того, по мнению спикера Госпогранслужбы, своими заявлениями Лукашенко нивелирует работу белорусских пограничников, которые должны были задерживать "оружие" на границе. Однако они в своих отчетах отмечают, что подобных действий не замечали. За последние 9 месяцев, по словам Демченко, зафиксировали только 33 единицы оружия, которое пытались перевести. И это происходило в обоих направлениях.

Демченко убежден, что заявления Лукашенко направлены на то, чтобы перебросить на вину за миграционный кризис на границе с Польшей и каким-то образом прикрыть свои действия.

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