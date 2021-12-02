Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово робив "гучні" заяви, однак не мав жодних доказів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Лукашенко часто говорить про зброю

За словами Андрія Демченка, тема "контрабанди зброї з України" одна з улюблених для самопроголошеного білоруського президента. Олександр Лукашенко неодноразово про це говорив, однак ні разу не надавав хоча б якихось доказів.

Риторика Лукашенка про зброю з України – не нова. Це одна з найулюбленіших його тем протягом останніх років. Я вже й не пам’ятаю, скільки разів він про це говорив. Інколи він зазначав про тонни зброї, про перекриття кордону з Україною через це, – заявив Демченко.

Крім того, на думку речника Держприкордонслужби, своїми заявами Лукашенко нівелює роботу білоруських прикордонників, які б мали затримувати "зброю" на кордоні. Однак вони у своїх звітах зазначають, що таких дій не помічали. За останні 9 місяців, за словами Демченка, зафіксували лише 33 одиниці зброї, яку намагалися перевести. І це відбувалося в обох напрямках.

Демченко переконаний, що заяви Лукашенка спрямовані на те, щоб перекинути на когось провину за міграційну кризу на кордоні з Польщею та якимось чином прикрити свої дії.

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