Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово робив "гучні" заяви, однак не мав жодних доказів. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
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Лукашенко часто говорить про зброю
За словами Андрія Демченка, тема "контрабанди зброї з України" одна з улюблених для самопроголошеного білоруського президента. Олександр Лукашенко неодноразово про це говорив, однак ні разу не надавав хоча б якихось доказів.
Риторика Лукашенка про зброю з України – не нова. Це одна з найулюбленіших його тем протягом останніх років. Я вже й не пам’ятаю, скільки разів він про це говорив. Інколи він зазначав про тонни зброї, про перекриття кордону з Україною через це, – заявив Демченко.
Крім того, на думку речника Держприкордонслужби, своїми заявами Лукашенко нівелює роботу білоруських прикордонників, які б мали затримувати "зброю" на кордоні. Однак вони у своїх звітах зазначають, що таких дій не помічали. За останні 9 місяців, за словами Демченка, зафіксували лише 33 одиниці зброї, яку намагалися перевести. І це відбувалося в обох напрямках.
Демченко переконаний, що заяви Лукашенка спрямовані на те, щоб перекинути на когось провину за міграційну кризу на кордоні з Польщею та якимось чином прикрити свої дії.
Заяви Лукашенка щодо України: останні новини
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово робив дивні заяви щодо України. Крім "контрабанди зброї", він відзначився висловлюваннями про український Крим.
- Наприклад, в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кісєльову, Лукашенко заявив, що український Крим "де-юре і де-факто російський" та заговорив про плани відвідати півострів разом очільником Кремля Володимиром Путіним.
- Крім того, Лукашенко цинічно заявив про те, що українські військові в 2014 році "просили допомоги в Росії", щоб та "врятувала Крим".