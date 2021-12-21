Риторика России напоминает внешнеполитическую истерику КНДР
Источник:фейсбук Татьяны Даниленко
Последние громкие заявления военно-политического руководства Российской Федерации и истерические обвинения русских в адрес Украины все больше напоминают риторику их коллег из тоталитарной КНДР.
"Нам просто некуда отступать!", – істерить Путін, описуючи загрозу Росії від України.
Важливо У Росії заявили, що Україна готує на Донбасі "провокації з хімічною зброєю"
Шойгу уточнює, що десь під Маріуполем сидять американські ПВК-шники і готуються вдарити хімічною зброєю (!).
"Что хотят – то и делают"
"И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Ну что, это непонятно кому-то?! Должно быть понятно!".
Росія заявляє про готовність розміщення ядерної зброї в Білорусі і до прямої воєнної атаки на Україну в разі розміщення на нашій території "інфраструктури НАТО". ￼
Минулого тижня вони хотіли юридичних гарантій нерозширення НАТО, сьогодні і цього мало.
Риторика РФ більше нагадує зовнішньополітичний пронос Північної Кореї. Тільки Пхеньян в такий спосіб просить трохи рису, щоб не здохнути з голоду.
А Росія просить в Заходу всього і одразу.
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