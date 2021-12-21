Риторика России напоминает внешнеполитическую истерику КНДР

Последние громкие заявления военно-политического руководства Российской Федерации и истерические обвинения русских в адрес Украины все больше напоминают риторику их коллег из тоталитарной КНДР.

"Нам просто некуда отступать!", – істерить Путін, описуючи загрозу Росії від України.

Важливо У Росії заявили, що Україна готує на Донбасі "провокації з хімічною зброєю"

Шойгу уточнює, що десь під Маріуполем сидять американські ПВК-шники і готуються вдарити хімічною зброєю (!).

"Что хотят – то и делают"

"И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Ну что, это непонятно кому-то?! Должно быть понятно!".

Росія заявляє про готовність розміщення ядерної зброї в Білорусі і до прямої воєнної атаки на Україну в разі розміщення на нашій території "інфраструктури НАТО". ￼

Минулого тижня вони хотіли юридичних гарантій нерозширення НАТО, сьогодні і цього мало.

Риторика РФ більше нагадує зовнішньополітичний пронос Північної Кореї. Тільки Пхеньян в такий спосіб просить трохи рису, щоб не здохнути з голоду.

А Росія просить в Заходу всього і одразу.

Росія нарощує війська: дивіться відео