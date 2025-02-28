Во время общения президент США в присущем себе стиле сделал ряд острых заявлений в сторону Украины. В эфире 24 Канала эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко оценил высказывания американского лидера и сказал, как Украине действовать дальше.

Важно Украина никогда не примет режим прекращения огня, – Зеленский

Что дальше делать Украине

Украинцы должны быть реалистами и понимать, что это те Соединенные Штаты Америки, с которыми Украине придется иметь дело ближайшие четыре года. Единственный выход для нас – объединяться с европейскими союзниками, потому что для Трампа нет никакой принципиальной разницы между Россией и Украиной в его так называемом "мирном урегулировании".

Для него нет моральной системы координат, где страна-агрессор, а где страна-жертва. Для него все абсолютно равны, в частности равны украинцы вместе с европейцами,

– подчеркнул Жовтенко.

Шанс новой объединенной Европы – объединять усилия и ресурсы и противопоставлять США силу.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что поддерживает обе стороны в войне между Украиной и Россией, мол, он посередине.

В чем заключается стратегия Трампа

С точки зрения стратегии, которую во внешней политике выбрала администрация Дональда Трампа, его заявления во время встречи с Зеленским были ожидаемыми. Как отметил эксперт по международной безопасности, стратегия команды Трампа идет в разрез со всеми предыдущими дипломатическими традициями США и внешнеполитическими приоритетами, которые американцы для себя сформировали еще начиная с 1945 года.

Надо констатировать, что Соединенных Штатов Америки, которых знал весь мир и которыми восхищался с 1945 года, уже нет. По крайней мере, на ближайшие четыре года,

– сказал Жовтенко.

Новая позиция американской администрации заключается в том, что величие США теперь будет строиться не на сотрудничестве с союзниками, а просто на том, что Штаты будут сами по себе "великие" и для этого им надо полностью отказаться от всех своих предыдущих союзнических обязательств.

Именно этим объясняются все комментарии Дональда Трампа и о НАТО, и о Европейском Союзе,

– объяснил эксперт по международной безопасности.

По его словам, предложение от Белого дома для Украины относительно полезных ископаемых должно было быть звоночком для всей Европы. То есть Трамп рассматривает внешнюю политику исключительно с точки зрения денег и продолжения своей бизнес-деятельности.

На этом фоне Соединенным Штатам будет очень просто казаться самими себе "великими", но в целом это путь в никуда, ведь так может продолжаться до того момента, пока американцы не столкнутся с какой-то другой реальной силой в международных отношениях. Например, ядерной диктатурой – российской, северокорейской, иранской. Тогда американцы окажутся один на один со своим противником.

Очевидно, Трамп это понимает, и именно этим объясняется второй шаг его новой внешней политики, в рамках которой он начинает заигрывать с диктаторами. Таким образом Трамп пытается себя застраховать от будущих угроз в этих новых реалиях,

– отметил Жовтенко.

Второй момент исключительно психологический – для Трампа и Путин, и северокорейский диктатор это фактически ролевая модель поведения. Трамп, как президент Соединенных Штатов, видит свое величие и своей страны как раз в том, что он может на международной арене делать что угодно без последствий.

К слову, Владимир Зеленский даст интервью каналу Fox News после встречи с Трампом. Оно состоится 1 марта в 01:00 по киевскому времени в программе "Специальный отчет" с Бретом Байером.