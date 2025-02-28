Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и Трампа. Добавим, когда лидера США спросили, хочет ли он быть посредником, или на стороне Украины, то он уклонился от ответа.

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Кого поддерживает Трамп – Россию или Украину

Во время ответа на этот вопрос Трамп сказал, что должен попытаться остановить войну. Более того, это его обязанность как президента США.

Впрочем, довольно быстро он перешел на критику Байдена, мол, если бы не Байден, то и полномасштабная война бы не началась, и ХАМАС не напал бы на Израиль 7 октября 2023 года.

Непосредственно на вопрос, на чьей стороне Трамп, американский президент несколько раз повторил, что хочет "решить эту проблему".

Я посередине. Я хочу решить это дело. Я за обоих. Я хочу, чтобы это решилось. И это замечательно, говорить плохо о ком-то другом, но я хочу, чтобы это было решено. Если мы сможем это решить, прекрасно. Если мы не сможем, им придется бороться, и кто знает, что из этого получится. Но я хочу, чтобы это было решено,

– заявил он.

Также Трамп высказался о гарантиях безопасности для Украины.