В Ровенской области 70-летний пенсионер пожаловался в ОГА на военкомат, потому что его не взяли

В Ровенской области 70-летний пенсионер пожаловался в ОГА на военкомат из-за того, что его отказались брать в ряды Вооруженных сил Украины.

Ровенчанин направил письмо руководителю Ровенской областной военной администрации Виталию Ковалю. Собственно, именно он и рассказал об этом случае.

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70-летний мужчина вдохновляет, но на фронт ему нельзя

Дедушка написал в письме, что в военкомате отказываются отправить его воевать. Сначала он обратился в полицию, но там не помогли.

Поэтому пенсионер решил написать письмо начальнику Ровенской ОВА с просьбой выдать оружие и отправить на фронт. Коваль сказал, что это невозможно.

Понятно, что в связи с возрастом – это невозможно. Но такие люди – пример того, насколько надежный тыл на Ровенщине,

– подчеркнул Виталий Коваль.

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