В Ровенской области – воздушная тревога: все в укрытие

В Ровенской области воют сирены – объявлена воздушная тревога. Всем жителям города необходимо немедленно пройти в укрытие.

Об этом сообщил глава Ровненской военно-гражданской администрации Виталий Коваль в соцсетях.

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Внимание! Воздушная тревога. Ровненская область. (20:25/первое марта),

– написал чиновник.

Подчеркиваем, жители Ровненщины должны найти ближайшее убежище или укрытие и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

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