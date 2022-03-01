Про це повідомив голова Рівненської військово-цивільної адміністрації Віталій Коваль у соцмережах.
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Увага! Повітряна тривога. Рівненська область. (20:25 / перше березня),
– написав посадовець.
Наголошуємо, жителі Рівненщини повинні знайти найближче сховище або укриття та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.
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