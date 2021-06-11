Сейчас наше государство получает от России за транзит газа столько, сколько заложено в соглашении, подписанном несколько лет назад между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом в эфире сообщил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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По его словам, согласно этому документу, в 2021 году через Украину транзитом пройдет не менее 40 миллиардов кубометров российского газа. Так будет происходить еще в течение трех лет.

Эти объемы, как пояснил эксперт, оплатят без учета того, реально ли транзитированы эти кубометры. Если Украина не проплатит ни одного кубометра газа – все равно она будет платить за транзит 40 миллиардов кубометров газа.

Именно сейчас, в этом (2021 – 24 канал) году, или после запуска "Северного потока-2", или через год – Украина ничего не потеряет. Потому что от нуля нельзя что-то потерять,

– подчеркнул Рябцев.

Он отметил, что Украина потеряла минимум половину поступлений от транзита российского газа тогда, когда подписали соглашение на 5-летний период.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод России, который она строит в обход Украины. Президент России Владимир Путин объявил о завершении строительства Это газопровод России, который она строит в обход Украины. Президент России Владимир Путин объявил о завершении строительства первой ветки "Северного потока-2". Ее могут испытать уже с сегодняшнего дня, 11 июня. В Соединенных Штатах Америки ищут варианты , как после запуска газопровода помочь Украине.

С чем связаны потери газа Украины

После ее окончания, скорее всего, российская сторона предложит Украине примерно 20 миллиардов кубометре газа в год – вдвое меньше, чем сейчас. Однако это никоим образом не связано с запуском "Северного потока-2".

"Это связано с тем, что российская сторона обошла Украину с юга. Она построила "Голубой поток", "Турецкий поток", завершая строительство различных ответвлений "Балканского потока". Все это завершится после того, как истечет срок соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом", – отметил Рябцев.

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Поэтому, по мнению эксперта по энергетике, вряд ли стоит рассчитывать на то, что Россия согласится транзитировать по территории Украины больше, чем 20 миллиардов кубометров.

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