Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что первое дело о госизмене против Виктора Медведчука открыла еще его команда в 2019 году. Однако ситуация вокруг производства немного другая.

Руслан Рябошапка, который занял пост генпрокурора после Луценко, в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал, в каком состоянии находилось дело в отношении Медведчука. В то же время он отметил, что тогда все же говорилось о соответствующих расследованиях.

К теме Об отставках, санкциях СНБО и деле Медведчука: эксклюзивное интервью с Рябошапкой

"Не было этого производства (относительно госизмены – 24 канал). Какое-то производство было открыто по заявлению одного из бывших народных депутатов. Оно не было завершено и не было расследовано до такой степени, что можно было сообщить кому-то о подозрении, не было этого", – разъяснил Рябошапка.

Справка. 14 мая Юрий Луценко на своей странице в фейсбуке опубликовал сообщение, в котором прокомментировал дело против Виктора Медведчука касаемо госизмены.

В то же время бывший генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал, что материалы, которые готовились по применению санкций в отношении Медведчука и в отношении телеканалов, – были готовы.

Проекты и решения тоже были на то время, но почему-то предыдущая власть не применила эти санкции,

– сказал Рябошапка.

Почему санкции в отношении телеканалов не применили раньше

Он добавил, что его команда поднимала соответствующие материалы и предлагала президенту уже тогда, в 2019 году, применить санкции к телеканалам, но тогда не хватило политической воли для того, чтобы это решение принять.

"Был определенный стиль коммуникации с российскими властями. Украинская власть все же надеялась получить определенный результат от этих коммуникаций, поэтому старались особо не раздражать российскую администрацию, потому и не хватило собственно политической воли для применения санкций уже тогда", – объяснил Рябошапка.

Справка. 2 февраля 2021 года президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака. После этого в Украине заблокировали телеканалы ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Кроме того, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что производство относительно возможного участия "Украинского выбора" в организации так называемого "референдума" возбудили еще до прихода его команды.

Интервью с Русланом Рябошапкой: смотрите видео 24 канала