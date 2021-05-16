Колишній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що першу справу про держзраду проти Віктора Медведчука розпочала ще його команда у 2019 році. Проте ситуація довкола провадження трохи інша.

Руслан Рябошапка, який обійняв посаду генпрокурора після Луценка, в ефірі програми "Перехресний допит" розповів, у якому стані перебувала справа щодо Медведчука. Водночас він зауважив, що тоді все ж мовилося про відповідні розслідування.

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"Не було цього провадження (щодо держзради – 24 канал). Якесь провадження було відкрите за заявою одного з колишніх народних депутатів. Воно не було завершене й не було розслідуване до такого ступеня, що можна було повідомити комусь про підозру, не було цього", – роз'яснив Рябошапка.

Довідка. 14 травня Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці опублікував допис, у якому прокоментував справу проти Віктора Медведчука щодо держзради.

Водночас колишній генпрокурор Руслан Рябошапка розповів, що матеріали, які готувалися щодо застосування санкцій щодо Медведчука і щодо телеканалів – були готові.

Проєкти та рішення теж були на той час, але чомусь попередня влада не застосувала ці санкції,

– сказав Рябошапка.

Чому санкції щодо телеканалів не застосували раніше

Він додав, що його команда піднімала відповідні матеріали і пропонували президенту вже тоді, у 2019 році, застосувати санкції до телеканалів, але тоді не вистачило політичної волі для того, щоб це рішення прийняти.

"Був певний стиль комунікації з російською владою. Українська влада все ж сподівалася отримати певний результат від цих комунікацій, тому намагались особливо не дратувати російську адміністрацію, тому й не вистачило власне політичної волі для застосування санкцій вже тоді", – пояснив Рябошапка.

Довідка. 2 лютого 2021 року президент увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака. Після цього в Україні заблокували телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne.

Окрім того, колишній генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що провадження щодо можливої участі "Українського вибору" в організації так званого "референдуму" порушили ще до приходу його команди.

Інтерв'ю з Русланом Рябошапкою: дивіться відео 24 каналу