Много претензий к Ермаку, – Рябошапка рассказал, что произошло между Аваковым и Зеленским
Сейчас отношения министра внутренних дел Арсена Авакова с Владимиром Зеленским и Офисом президента – не слишком хорошие. Соответствующую ситуацию мог вызвать руководитель ОП Андрей Ермак.
Источник:24 канал
Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. В ответ на вопрос журналистки о том, что произошло между президентом и Аваковым, какая "кошка" пробежала между ними – бывший генпрокурор обратил внимание на главу Офиса президента.
К теме Настоящее правительство – на Банковой, – Рябошапка об отставках министров
"Эту "кошку" называют Ермаком. Есть много претензий у Авакова к Ермаку и наоборот. Не ревность, а подозрения в том, что иногда играет против президента или против ОП", – сказал Рябошапка.
Он добавил, что "это все вносят в уши президента" и соответственно создается эмоциональное напряжение, которое затем перерастает в желание об увольнении министров.
Может ли Ермак заменить Авакова
Также в ответ на вопрос ведущей о том, может ли Ермак претендовать на кресло Авакова в будущем, Рябошапка предположил, что глава Офиса Президента, вероятно, мог бы претендовать на кресло премьер-министра.
"Разве что если это кресло (главы МВД – 24 канал) будет стоять рядом с креслом президента. В наших реалиях, мне кажется, что это действительно возможно. Мне кажется, что Ермаку больше понравилось бы быть премьер-министром", – сказал Рябошапка .
Поделиться новостью