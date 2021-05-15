Сейчас отношения министра внутренних дел Арсена Авакова с Владимиром Зеленским и Офисом президента – не слишком хорошие. Соответствующую ситуацию мог вызвать руководитель ОП Андрей Ермак.

Об этом в эфире программы "Перекрестный допрос" рассказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. В ответ на вопрос журналистки о том, что произошло между президентом и Аваковым, какая "кошка" пробежала между ними – бывший генпрокурор обратил внимание на главу Офиса президента.

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"Эту "кошку" называют Ермаком. Есть много претензий у Авакова к Ермаку и наоборот. Не ревность, а подозрения в том, что иногда играет против президента или против ОП", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что "это все вносят в уши президента" и соответственно создается эмоциональное напряжение, которое затем перерастает в желание об увольнении министров.

Важно! По информации народных депутатов, в Кабмине возможны серьезные кадровые изменения. В отставку могут уйти министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики Игорь Петрашко. Кроме того, в Верховную Раду поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Может ли Ермак заменить Авакова

Также в ответ на вопрос ведущей о том, может ли Ермак претендовать на кресло Авакова в будущем, Рябошапка предположил, что глава Офиса Президента, вероятно, мог бы претендовать на кресло премьер-министра.

"Разве что если это кресло (главы МВД – 24 канал) будет стоять рядом с креслом президента. В наших реалиях, мне кажется, что это действительно возможно. Мне кажется, что Ермаку больше понравилось бы быть премьер-министром", – сказал Рябошапка .