Рябошапка заявил о бесперспективности дел против Порошенко
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что несмотря на 17 уголовных производств против пятого президента Украины Петра Порошенко, последнему вряд ли грозит уголовная ответственность.
"В тех делах я ничего перспективного не вижу", – заявил Рябошапка в интервью изданию LB.ua. "Более перспективными выглядели бы производства по преступлениям в экономической сфере, в которых были бы собраны серьезные убедительные доказательства", – добавил бывший генпрокурор.
К слову Рябошапка: Венедиктова заявляла Зеленскому, что я продаю уголовные производства
Причиной такого заявления Руслан Рябошапка называет то, что в ГБР плохо провели расследование.
"Документ (подозрение Порошенко, – прим. ред.) был подготовлен следователями ГБР, отправлен в Офис генерального прокурора. Прокуроры просмотрели и в тот же вечер сказали, что это некачественный документ. Поэтому прислали в Государственное бюро расследований на доработку. Документ был весь исчерчен. Мало того, что там на самом деле не было доказательств, которые могли бы подтвердить преступления, в которых подозревался пятый президент. Так еще и юридически все было очень несовершенно оформлено", – рассказал Рябошапка.
Среди дел, которые не имеют перспективы, Рябошапка привел пример с назначениями в Высший совет правосудия. По его словам, он пытался донести эту мысль до Владимира Зеленского. Зато Ирина Венедиктова, которая впоследствии и заменила Рябошапку на должности генерального прокурора, заявляла, что "генпрокурор блокирует работу ГБР".
О каком деле идет речь
- ГБР расследует возможное влияние Порошенко на работу судов и других институтов в судебной системе. В частности – Высший совет правосудия. Именно этот орган назначает судей на должности, увольняет их, дает согласие на задержание, отстраняет от должности и привлекает к дисциплинарной ответственности. Вероятные злоупотребления предыдущего президента заключаются в назначении им двух членов ВСП вне правил и процедуры.
- Схема отбора выглядит так: конкурсная комиссия отбирает кандидатов на должности, а затем подает список из победителей для утверждения президенту. В случае, если комиссия не отобрала достаточного количества кандидатов, она объявляет повторный отбор.
- 10 апреля Порошенко получил список из рекомендованных к назначению лиц в члены Высшего совета правосудия. Не хватало двух людей. И вместо повторного конкурса тогдашний президент издал указ, которым изменил процедуру назначения членов ВСП. Мол, если комиссия не избирает членов, то их единолично назначает президент.
- Таким образом Порошенко назначил членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова. Произошло это 13 мая – за 6 дней до принесения присяги Зеленским. Производство по этим фактам ГБР начало тоже по заявлению Портнова.