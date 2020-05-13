Рябошапка: Венедиктова заявляла Зеленскому, что я продаю уголовные производства
Бывший глава Офиса генпрокурора Руслан Рябошапка заявил, что его преемница на посту Ирина Венедиктова обвинила его в продаже уголовных производств. Сделала это на встрече с Владимиром Зеленским, да еще и в присутствии самого Рябошапки.
Экс-глава Офиса генпрокурора отметил, что сложно представить, что Венедиктова могла говорить за глаза, пишет Lb.ua.
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Она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии,
– заявил Рябошапка.
По его словам, тема разговора была другой, потому Зеленский "очень удивился, когда она почему-то перешла на эту".
Рябошапка предполагает, что Венедиктова – одна из тех, кто постоянно "вкладывал" в уши президенту и руководителю Офиса Президента, что генерального прокурора следует менять.
Мол, "идет весна, посадки нужны", а Рябошапка тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". Например, те, которые касаются Петра Порошенко.
"Теперь они могут сделать все, что обещали", – подчеркнул экс-генпрокурор.
Он также заявил, что есть еще один свидетель этого разговора. Однако имени его назвал. "Мой коллега потом звонил и извинялся за поведение Венедиктовой", – пояснил Рябошапка. И добавил, что Зеленский тогда "удивился, но ничего не сказал".
Как пример продажи уголовных дел, Венедиктова назвала одно из производств, которое они передали в НАБУ по подследственности. "Это статья о злоупотреблении властью или служебным положением. Уголовное расследование должно осуществлять только НАБУ", – добавил Рябошапка. И предположил, что речь шла о том, что он дела "продает" в НАБУ.
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Що відомо про звільнення Рябошапки
- 5 марта Рада выразила недоверие и отправила в отставку генерального прокурора Руслана Рябошапку в отставку.
- Впоследствии на эту должность назначили Ирину Венедиктову. Перед этим она была исполняющей обязанности директора ГБР.
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