Изменения от Венедиктовой: Рябошапка объяснил, как вернулись недобросовестные прокуроры

Генпрокурор Ирина Венедиктова очень долго думала, каким образом возвращать нечестных прокуроров. Сначала это были апелляционные комиссии, которые не предусмотрены законом. Якобы они будут рассматривать апелляции только нужным прокурорам, будут давать согласие на то, чтобы их брали в Офис генпрокурора. Однако эта идея не прошла.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

Важливо Повернення ображених прокурорів: ексклюзивний коментар Рябошапки

Він пояснив, що наступною була ідея з мировими угодами. Навіть генеральний прокурор публічно заявила, що вони готові програвати всі ці судові спори, тому що вони вже завідомо програшні. Задля цього готові миритися з цими прокурорами. Але очевидно, що це також не спрацювало.

Тоді знайшли абсолютно простий механізм – брати їх в органи прокуратури й потім вже призначати на адміністративні посади,

– заявив Руслан Рябошапка.

Він додав, що на ці посади також не можна було просто так призначити, оскільки їх здійснювала комісія до якої входило 6 осі. З яких три – це представники громадянського суспільства й делеговані міжнародними організаціями. Відповідно так просто призначити також не можна було.

"Ситуація вирішилася просто. "Зайвих" людей виключили, а "включили" потрібних – підпорядкованих самій генеральній прокурорці. Вже була здійснено низка призначень і люди з ненайкращою репутацією повернулися на роботу в органи прокуратури", – додав Рябошапка.

Ексгенпрокурор заявив, що робота у 6 місяців – була нівельована за декілька тижнів з мовчазної згоди президента і навіть публічно підтримано керівником Офісу Президента. Який сказав, що Венедіктова це той прокурор, який відповідає всім критеріям президента Зеленського.

Дивіться повний коментар Руслана Рябошапки:

Що відомо про відставку Рябошапки