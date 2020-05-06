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      Возвращение обиженных прокуроров: эксклюзивный комментарий Рябошапки

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      Высший антикоррупционный суд проснулся и решил в процессуальном порядке проверить, каким образом Руслан Рябошапка получил кредит и уплачен ли он уже. В деле нет никаких уголовно-правовых или процессуальных перспектив – достаточно просто показать справку из банка, что кредит до сих пор выплачивается и будет выплачиваться еще лет 20.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказал эксгенпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

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      Он заявил, что это дело достаточно удобное, чтобы медийно раскачивать эту ситуацию и дискредитировать в пользу тех обиженных и уволенных прокуроров, которых оказалось почти полторы тысячи.

      Бывший генпрокурор пояснил, что кредит они получили в 2016 году, и в декларациях с 2016 по 2019 год это указано. В этом 2020 году он подал две декларации, где указывал все про этот кредит и сколько за него платит.

      Но вся эта ситуация раскачивается таким образом, будто я получил какую-то неправомерную выгоду, и этот кредит заплатили. Но достаточно просто показать справку из банка, что кредит существует, и мы за него до сих пор платим,
      – заявил Руслан Рябошапка.

      "Почему именно сейчас? Насколько я знаю, ситуация началась в марте месяце (2020 года – 24 канал), прокурор обратился к САП. Там посмотрели на это заявление, сказали, что нет никакого состава правонарушения и отказали в открытии уголовного производства. Но прокурор видно сильно обиделся и пошел в суд", – добавил Рябошапка.

      Он рассказал, что суд не имел другой возможности, чем обязать прокуроров открыть это производство и в уголовно-процессуальном порядке проверить эту информацию. Также отметил, что кредит брал где-то примерно на 260 тысяч евро, чтобы купить дом.

      Что известно об отставке Рябошапки

      • Верховная Рада 5 марта отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим в своем последнем слове он заявил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью. Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования.
      • Рябошапка заявлял, что парламент был заинтересован в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.
      • Когда же фракция "Слуги народа" объясняла причины отставки Рябошапки, то одной из претензий было то, что большое количество прокурорских дел остались без присмотра, вероятно – из-за реформы и очищения Офиса генпрокурора. Однако, по словам самого Рябошапки, эта проблема была связана не с работой Офиса генпрокурора, а с работой ГБР.
      • Впоследствии Рябошапка намекнул на участие во внеочередных парламентских выборах.
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Украины Офис генпрокурора САП Руслан Рябошапка
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