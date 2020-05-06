Повернення ображених прокурорів: ексклюзивний коментар Рябошапки

Вищий антикорупційний суд прокинувся й вирішив у процесуальному порядку перевірити, яким чином Руслан Рябошапка отримав кредит та чи сплачений він вже. В справі немає жодних кримінально-правових чи процесуальних перспектив – достатньо просто показати довідку з банку, що кредит досі виплачується і буде виплачуватися ще років з 20.

Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

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Він заявив, що ця справа достатньо зручна, аби медійно розгойдувати цю ситуацію і дискредитувати на користь тих ображених та звільнених прокурорів, яких виявилося майже півтори тисячі.

Ексгенпрокурор пояснив, що кредит вони отримали у 2016 році і в деклараціях з 2016 по 2019 рік це вказано. У цьому 2020 році він подав дві декларації, де вказував все про цей кредит і скільки за нього платить.

Але ця вся ситуація розгойдується таким чином, ніби я отримав якусь неправомірну вигоду і цей кредит заплатили. Але достатньо просто показати довідку з банку, що кредит існує і ми за нього досі платимо,

– заявив Руслан Рябошапка.

"Чому саме зараз? Наскільки я знаю, ситуація почалася в березні місяці (2020 року – 24 канал), прокурор звернувся до САП. Там подивились на цю заяву, сказали, що немає жодного складу правопорушення й відмовили у відкритті кримінального провадження. Але прокурор, видно, образився сильно й пішов до суду", – додав Рябошапка.

Він розповів, що суд не мав іншої можливості, аніж зобов’язати прокурорів відкрити це провадження і в кримінально-процесуальному порядку перевірити інформацію. Також зазначив, що кредит брав десь приблизно на 260 тисяч євро, аби придбати будинок.

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