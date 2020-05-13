Рябошапка: Венедіктова заявляла Зеленському, що я продаю кримінальні провадження

Колишній очільник Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка заявив, що його наступниця на посаді Ірина Венедіктова звинуватила його у продажі кримінальних проваджень. Зробила це на зустрічі з Володимиром Зеленським, та ще й у присутності самого Рябошапки.

Ексголова Офісу генпрокурора зазначив, що складно уявити, що Венедіктова могла говорити позаочі, пише Lb.ua.

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Вона на зустрічі з президентом в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності,

– заявив Рябошапка.

За його словами, тема розмови була іншою, тому Зеленський "дуже здивувався, коли вона чомусь перейшла на цю".

Рябошапка припускає, що Венедіктова – одна з тих, хто постійно "вкладав" в вуха президентові та керівнику Офісу Президента, що генерального прокурора слід міняти.

Мовляв, "йде весна, посадки потрібні", а Рябошапка гальмує справи, які вони "швидко і ефективно розслідували". Наприклад, ті, які стосуються Петра Порошенка.

"Тепер вони можуть зробити все, що обіцяли", – наголосив ексгенпрокурор.

Він також заявив, що є ще один свідок тієї розмови. Однак імені його не назвав. "Мій колега потім дзвонив та вибачався за поведінку Венедіктової", – пояснив Рябошапка. Та додав, що Зеленський тоді "здивувався, але нічого не сказав".

Як приклад продажу кримінальних справ, Венедіктова назвала одне з проваджень, яке вони передали в НАБУ за підслідністю. "Це стаття про зловживання владою або службовим становищем. Кримінальне розслідування мало здійснювати лише НАБУ", – додав Рябошапка. Та припустив, що мова йшла про те, що він справи "продає" в НАБУ.

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