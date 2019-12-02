Рябошапка назначил Юрия Рудя главой департамента по расследованию Иловайской трагедии

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам по военным преступлениям.

Департаменту передадут дела о катастрофе MH17 и Иловайской трагедию. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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Чем будет заниматься департамент, который возглавит Рудь?

В так называемый Департамента вооруженных конфликтов передадут более 200 уголовных дел, в том числе про:

катастрофу MH17,

аннексию Крыма,

"Дело захваченных моряков",

дела о Иловайске и Дебальцевской трагедии.

Что известно о Юрие Руде?

Юрий Рудь был начальником управления процессуального руководства по уголовным делам Главной военной прокуратуры. Он организовывал досудебные расследования по делам о ведении агрессивной войны против Украины.

Отметим, что нынешний главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин Иловайской трагедии в зоне проведения АТО, которая унесла жизни трех с половиной сотен украинских военнослужащих в конце августа 2014 года.

К слову, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко ранее отмечал, что уже собраны материалы уголовного дела по Иловайску, а также проведены соответствующие экспертизы.

Что известно о боях за Иловайск?Начались кровавые бои 10 августа 2014 года. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.



29 августа с пророссийскими боевиками вроде бы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны при выходе из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.



По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор числятся пропавшими без вести.