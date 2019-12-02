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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Рябошапка назначил Юрия Рудя главой департамента по расследованию Иловайской трагедии

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      Руслан Рябошапка назначил нового руководителя департамента ГПУ / slovoidilo.ua

      Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам по военным преступлениям.

      Департаменту передадут дела о катастрофе MH17 и Иловайской трагедию. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

      К теме: О трагедии под Иловайском, коварство России и первые успешные операции: интервью Муженко

      Чем будет заниматься департамент, который возглавит Рудь?

      В так называемый Департамента вооруженных конфликтов передадут более 200 уголовных дел, в том числе про:

      • катастрофу MH17,
      • аннексию Крыма,
      • "Дело захваченных моряков",
      • дела о Иловайске и Дебальцевской трагедии.

      Что известно о Юрие Руде?

      Юрий Рудь был начальником управления процессуального руководства по уголовным делам Главной военной прокуратуры. Он организовывал досудебные расследования по делам о ведении агрессивной войны против Украины.

      Отметим, что нынешний главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин Иловайской трагедии в зоне проведения АТО, которая унесла жизни трех с половиной сотен украинских военнослужащих в конце августа 2014 года.

      К слову, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко ранее отмечал, что уже собраны материалы уголовного дела по Иловайску, а также проведены соответствующие экспертизы.

      Что известно о боях за Иловайск?Начались кровавые бои 10 августа 2014 года. А уже 28 числа украинские войска попали в окружение. До этого воины ВСУ так и не смогли взять город под свой контроль.

      29 августа с пророссийскими боевиками вроде бы удалось договориться о "зеленом коридоре" для вывода украинских бойцов и техники без огня. Однако, обе колонны при выходе из города расстреляли пророссийские боевики и российские регулярные части.

      По официальным данным, в Иловайском котле погибли 366 военных, 249 были ранены, 128 попали в плен и еще 158 до сих пор числятся пропавшими без вести.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ Дебальцево Иловайская трагедия
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