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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Рябошапка призначив Юрія Рудя главою департаменту, що розслідуватиме Іловайську трагедію

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      Руслан Рябошапка призначив нового керівника департаменту ГПУ / slovoidilo.ua

      Генпрокурор України Руслан Рябошапка призначив Юрія Рудя начальником Департаменту нагляду за кримінальними провадженнями щодо військових злочинів.

      Департаменту передадуть справи про катастрофу MH17 та Іловайську трагедію. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

      До теми: Про трагедію під Іловайськом, підступність Росії та перші успішні операції: інтерв'ю Муженка

      Чим займатиметься департамент, який очолить Рудь?

      До так званого Департаменту збройних конфліктів передадуть більше 200 кримінальних справ, в тому числі, про:

      • катастрофу MH17,
      • анексію Криму,
      • "справу захоплених моряків",
      • справи про Іловайську та Дебальцівську трагедії.

      Що відомо про Юрія Рудя?

      Юрій Рудь був начальником управління процесуального керівництва у кримінальних справах Головної військової прокуратури. Він організовував досудові розслідування у справах про ведення агресивної війни проти України.

      Відзначимо, що нинішній головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсував розслідування причин Іловайської трагедії у зоні проведення АТО, яка забрала життя трьох з половиною сотень українських військовослужбовців у кінці серпня 2014 року.

      До слова, колишній начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко раніше зазначав, що вже зібрано матеріали кримінальної справи по Іловайську, а також є відповідні експертизи.

      Що відомо про бої за Іловайськ?Розпочалися криваві бої 10 серпня 2014 року. А вже 28 числа українські війська потрапили в оточення. До цього воїни ЗСУ так і не змогли взяти місто під свій контроль.

      29 серпня з проросійськими бойовиками начебто вдалося домовитися про "зелений коридор" для виведення українських бійців і техніки без вогню. Однак, обидві колони під час виходу із міста розстріляли проросійські бойовики та російські регулярні частини.

      За офіційними даними, в Іловайському котлі загинули 366 військових, 249 було поранено, 128 потрапили в полон та ще 158 досі вважають зниклими безвісти.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Іловайська трагедія Дебальцеве ГПУ Руслан Рябошапка
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