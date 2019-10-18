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      Рябошапка назначил своим заместителем Гюндуза Мамедова: что о нем известно

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      Гюндуз Мамедов
      Гюндуз Мамедов / ark.gp.gov.ua

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

      Генпрокурор подписал соответствующий приказ 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

      Важно: Реформа ГПУ продлится до двух лет, – Рябошапка

      Что известно о Гюндузе Мамедове?

      Родился в 1974 году в семье советского и азербайджанского ученого Айдына Мамедова. Кандидат юридических наук. С 1996 года Мамедов работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора. В 2012-2013 работал в аппарате прокуратуры Киевской области, потом полгода в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры.

      В июле 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года – заместителем прокурора Одесской области.

      С августа 2016 года – прокурор Автономной Республики Крым.


      Гюндуз Мамедов / investigator.org.ua

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Украины Руслан Рябошапка ГПУ
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