Рябошапка назначил своим заместителем Гюндуза Мамедова: что о нем известно

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова на должность заместителя генпрокурора.

Генпрокурор подписал соответствующий приказ 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Важно: Реформа ГПУ продлится до двух лет, – Рябошапка

Что известно о Гюндузе Мамедове?

Родился в 1974 году в семье советского и азербайджанского ученого Айдына Мамедова. Кандидат юридических наук. С 1996 года Мамедов работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора. В 2012-2013 работал в аппарате прокуратуры Киевской области, потом полгода в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры.

В июле 2014 года назначен прокурором Одессы, в декабре 2015 года – заместителем прокурора Одесской области.

С августа 2016 года – прокурор Автономной Республики Крым.



Гюндуз Мамедов / investigator.org.ua

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