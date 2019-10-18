Рябошапка призначив своїм заступником Гюндуза Мамедова: що про нього відомо

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив прокурора Автономної Республіки Крим Гюндуза Мамедова на посаду заступника генпрокурора.

Генпрокурор підписав відповідний наказ 18 жовтня. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Важливо: Реформа ГПУ триватиме до двох років, – Рябошапка

Що відомо про Гюндуза Мамедова?

Народився у 1974 році у сім'ї азербайджанського вченого Айдина Мамедова. Кандидат юридичних наук. З 1996 року Мамедов працював у прокуратурі Приморському району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. У 2012-2013 працював в апараті прокуратури Київської області, потім півроку на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури.

У липні 2014 року призначений прокурором Одеси, в грудні 2015 року – заступником прокурора Одеської області.

З серпня 2016 року – прокурор Автономної Республіки Крим.



Гюндуз Мамедов / investigator.org.ua

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