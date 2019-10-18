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      Рябошапка назвал сроки реформирования прокуратуры

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      Рябошапка отчитался в Раде о реформе Генпрокуратуры
      Рябошапка отчитался в Раде о реформе Генпрокуратуры / фото: ГПУ

      Генеральный прокурор Руслан Рябошапка посетил заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Там он, в частности, отчитался о деятельности прокуратуры и обсудил вопросы ее реформирования.

      В ходе обсуждения он рассказал, что сейчас реформирование находится на стадии налаживания работы органов уголовной юстиции, сообщает ГПУ.

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      Генпрокурор акцентировал внимание на активизации работы органов прокуратуры на ряде принципиальных направлений:

      • возвращении активов из банков, которые были разграблены и средства которых были выведены;
      • уделении должного внимания производствам, связанным с пытками и ненадлежащим обращением работников правоохранительных органов;
      • возвращение зарубежных активов бывших чиновников, защиту иностранных инвестиций.

      Я не знаю таких периодов, когда столь интенсивно правоохранительная система давала результат. За полтора месяца 10 подозрений бывшим народным депутатам, экс-чиновникам, мне кажется, что это тот результат, на который надо было бы взвесить при оценке работы прокуратуры,
      – подчеркнул Рябошапка.

      При этом он подчеркнул, что работа прокуратуры не пользовалась и не пользуется пока общественным доверием. Более того, по его словам, в ней присутствуют факторы, которые характеризуют ее неэффективность и, очень часто, коррумпированность.

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      Кроме того, Рябошапка рассказал о проделанных шагах по реформированию Генеральной прокуратуры. По его словам, в частности, уже сделано:

      • утверждено положение о порядке переаттестации прокуроров;
      • собраны заявления на прохождение аттестации прокурорами;
      • утвержден порядок работы кадровых комиссий;
      • определена дата и место проведения первых тестов для работников ГПУ.

      Он также сообщил, что с 1 января 2020 года заработает Офис Генерального прокурора. Также генпрокурор добавил, что после этого примерно 3 месяца будет продолжаться создание новых прокуратур на региональном уровне, и еще после того 3-4 месяца – местные прокуратуры.

      Весь процесс планируется завершить к сентябрю, но постараемся сделать это быстрее – до 1 июля,
      – резюмировал Руслан Рябошапка.

      Коротко об истории вопроса реформы ГПУ

      • 29 августа Юрий Луценко написал заявление об увольнении и Рада уволила его.
      • В тот же день генпрокурором стал на тот момент заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка.
      • И в тот же день, 29 августа, президент Зеленский внес в Раду законопроект о первоочередных мерах по реформированию прокуратуры
      • Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, в общем уменьшить штат прокуратуры и ряд других изменений.
      • 19 сентября Верховная Рада приняла этот закон 259 голосами.
      • Закон, к слову, предусматривает, что все прокуроры, которые готовы и дальше работать в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Реформы Верховная Рада Руслан Рябошапка ГПУ Новости политики
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