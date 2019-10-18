Рябошапка назвал сроки реформирования прокуратуры

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка посетил заседание комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Там он, в частности, отчитался о деятельности прокуратуры и обсудил вопросы ее реформирования.

В ходе обсуждения он рассказал, что сейчас реформирование находится на стадии налаживания работы органов уголовной юстиции, сообщает ГПУ.

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Генпрокурор акцентировал внимание на активизации работы органов прокуратуры на ряде принципиальных направлений:

возвращении активов из банков , которые были разграблены и средства которых были выведены;

, которые были разграблены и средства которых были выведены; уделении должного внимания производствам, связанным с пытками и ненадлежащим обращением работников правоохранительных органов;

возвращение зарубежных активов бывших чиновников, защиту иностранных инвестиций.

Я не знаю таких периодов, когда столь интенсивно правоохранительная система давала результат. За полтора месяца 10 подозрений бывшим народным депутатам, экс-чиновникам, мне кажется, что это тот результат, на который надо было бы взвесить при оценке работы прокуратуры,

– подчеркнул Рябошапка.

При этом он подчеркнул, что работа прокуратуры не пользовалась и не пользуется пока общественным доверием. Более того, по его словам, в ней присутствуют факторы, которые характеризуют ее неэффективность и, очень часто, коррумпированность.

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Кроме того, Рябошапка рассказал о проделанных шагах по реформированию Генеральной прокуратуры. По его словам, в частности, уже сделано:

утверждено положение о порядке переаттестации прокуроров;

собраны заявления на прохождение аттестации прокурорами;

утвержден порядок работы кадровых комиссий;

определена дата и место проведения первых тестов для работников ГПУ.

Он также сообщил, что с 1 января 2020 года заработает Офис Генерального прокурора. Также генпрокурор добавил, что после этого примерно 3 месяца будет продолжаться создание новых прокуратур на региональном уровне, и еще после того 3-4 месяца – местные прокуратуры.

Весь процесс планируется завершить к сентябрю, но постараемся сделать это быстрее – до 1 июля,

– резюмировал Руслан Рябошапка.

Коротко об истории вопроса реформы ГПУ