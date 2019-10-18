Рябошапка назвав терміни реформування прокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відвідав засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Там він, зокрема, відзвітував про діяльність прокуратури та обговорив питання її реформування.

У ході обговорення він розповів, що зараз реформування перебуває на стадії налагодження роботи органів кримінальної юстиції, повідомляє ГПУ.

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Генпрокурор акцентував увагу на активізації роботи органів прокуратури на низці важливих напрямків:

повернення активів з банків , які були розграбовані і кошти яких були виведені;

, які були розграбовані і кошти яких були виведені; приділення належної уваги провадженням, пов'язаним із катуваннями і неналежним поводженням працівників правоохоронних органів;

повернення закордонних активів колишніх високопосадовців, захист іноземних інвестицій.

Я не знаю таких періодів, коли настільки інтенсивно правоохоронна система давала результат. За півтора місяця 10 підозр колишнім народним депутатам, екс-посадовцям, мені здається, що це той результат, на який треба було б зважити при оцінці роботи прокуратури,

– підкреслив Рябошапка.

При цьому він підкреслив, що робота прокуратури не користувалася і не користується поки що суспільною довірою. Ба більше, за його словами, у ній присутні чинники, які характеризують її неефективність і, дуже часто, корумпованість.

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Крім того, Рябошапка розповів здійснені кроки для реформування Генеральної прокуратури. З його слів, зокрема, вже зроблено:

затверджено положення про порядок переатестації прокурорів;

зібрані заяви на проходження атестації прокурорами;

затверджено порядок роботи кадрових комісій;

визначено дату і місце проведення перших тестів для працівників ГПУ.

Він також повідомив, що з 1 січня 2020 року запрацює Офіс Генерального прокурора. Також генпрокурор додав, що після цього приблизно 3 місяці буде тривати створення нових прокуратур на регіональному рівні, і ще після того 3-4 місяці – місцеві прокуратури.

Увесь процес планується завершити до вересня, але будемо намагатися зробити це швидше – до 1 липня,

– резюмував Руслан Рябошапка.

Коротко про історію питання реформи ГПУ