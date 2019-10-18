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      Рябошапка назвав терміни реформування прокуратури

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      Рябошапка відзвітував у Раді про реформу Генпрокуратури
      Рябошапка відзвітував у Раді про реформу Генпрокуратури / фото: ГПУ

      Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відвідав засідання комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Там він, зокрема, відзвітував про діяльність прокуратури та обговорив питання її реформування.

      У ході обговорення він розповів, що зараз реформування перебуває на стадії налагодження роботи органів кримінальної юстиції, повідомляє ГПУ.

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      Генпрокурор акцентував увагу на активізації роботи органів прокуратури на низці важливих напрямків: 

      • повернення активів з банків, які були розграбовані і кошти яких були виведені;
      • приділення належної уваги провадженням, пов'язаним із катуваннями і неналежним поводженням працівників правоохоронних органів;
      • повернення закордонних активів колишніх високопосадовців, захист іноземних інвестицій.

      Я не знаю таких періодів, коли настільки інтенсивно правоохоронна система давала результат. За півтора місяця 10 підозр колишнім народним депутатам, екс-посадовцям, мені здається, що це той результат, на який треба було б зважити при оцінці роботи прокуратури,
      – підкреслив Рябошапка.

      При цьому він підкреслив, що робота прокуратури не користувалася і не користується поки що суспільною довірою. Ба більше, за його словами, у ній присутні чинники, які характеризують її неефективність і, дуже часто, корумпованість.

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      Крім того, Рябошапка розповів здійснені кроки для реформування Генеральної прокуратури. З його слів, зокрема, вже зроблено:

      • затверджено положення про порядок переатестації прокурорів;
      • зібрані заяви на проходження атестації прокурорами;
      • затверджено порядок роботи кадрових комісій;
      • визначено дату і місце проведення перших тестів для працівників ГПУ.

      Він також повідомив, що з 1 січня 2020 року запрацює Офіс Генерального прокурора. Також генпрокурор додав, що після цього приблизно 3 місяці буде тривати створення нових прокуратур на регіональному рівні, і ще після того 3-4 місяці – місцеві прокуратури.

      Увесь процес планується завершити до вересня, але будемо намагатися зробити це швидше – до 1 липня,
      – резюмував Руслан Рябошапка.

      Коротко про історію питання реформи ГПУ

      • 29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.
      • Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
      • І того ж дня, 29 серпня, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури
      • Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.
      • 19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.
      • Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.
      blog_ava
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      18 жовтня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Верховна Рада Реформи
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