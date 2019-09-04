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      Рябошапка рассказал, кто станет его заместителем в ГПУ

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      Заместителем Рябошапки в ГПУ станет Виталий Касько
      Заместителем Рябошапки в ГПУ станет Виталий Касько / epa.eu

      Одним из заместителей генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки станет Виталий Касько. Однако, среди заместителей точно не будет Константина Кулика.

      Новоназначенный глава Генпрокуратуры рассказал в интервью "РБК-Украина", что сейчас есть два претендента на должности заместителей, которым он доверяет.

      Биография: Руслан Рябошапка: из НАПК в кресло Генпрокурора

      Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик,
      – отметил Рябошапка.

      Генпрокурор отметил, что должность его заместителя точно займет Виталий Касько. Фамилии остальных он пообещал обнародовать в ближайшее время.

      Виталий Касько с мая 2014 занимал должность заместителя генпрокурора. Участвовал в деле "бриллиантовых прокуроров". Из-за препятствования расследованию дела и конфликта с тогдашним главой ГПУ Виктором Шокиным, 15 февраля 2016 года подал в отставку.

      К слову, Рябошапка уже уволил из ГПУ главного военного прокурора Анатолия Матиоса и четырех прокуроров в Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областях.

      Как Рябошапка стал генпрокурором?

      29 августа Юрий Луценко написал заявление об отставке с должности на имя президента Владимира Зеленского.

      В этот же день Верховная Рада 312 голосами согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины.

      После этого президент Зеленский подписал указ об увольнении Луценко с должности Генпрокурора и указ о назначении Рябошапки на эту должность. Кроме того, глава государства уволил Рябошапку с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

      Что известно о Руслане Рябошапке? Рябошапка ранее был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш с НАПК и критиковал его руководительницу Наталью Корчак, обвиняя ее в задержке с проверкой электронных деклараций премьера Владимира Гройсмана и других министров.

      Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского. После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционное направление. 29 августа стал главой ГПУ.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка
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