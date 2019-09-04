Рябошапка розповів, хто стане його заступником у ГПУ

Одним із заступників генерального прокурора України Руслана Рябошапки стане Віталій Касько. Проте, серед заступників точно не буде Костянтина Кулика.

Новопризначений очільник Генпрокуратури розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", що наразі є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.

Біографія: Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора

Вже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поряд з собою. Це не Костянтин Кулик,

– наголосив Рябошапка.

Генпрокурор відзначив, що посаду його заступника точно обійме Віталій Касько. Прізвища решти він пообіцяв оприлюднити найближчим часом.

Віталій Касько з травня 2014 обіймав посаду заступника генпрокурора. Брав участь у справі "діамантових прокурорів". Через перешкоджання у розслідуванні справи та конфлікт з тодішнім очільником ГПУ Віктором Шокіним, 15 лютого 2016 року подав у відставку.

До слова, Рябошапка вже звільнив з ГПУ головного військового прокурора Анатолія Матіоса та чотирьох прокурорів у Вінницькій, Житомирській, Одеській та Черкаській областях.

Як Рябошапка став генпрокурором?

29 серпня Юрій Луценко написав написав заяву про відставку з посади на ім'я президента Володимира Зеленського.

У цей же день Верховна Рада 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України.

Після цього президент Зеленський підписав указ про звільнення Луценка з посади Генпрокурора та указ про призначення Рябошапки на цю посаду. Крім того, глава держави звільнив Рябошапку з посади заступника керівника Офісу Президента України.

Що відомо про Руслана Рябошапку?Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.



Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок. 29 серпня став очільником ГПУ.