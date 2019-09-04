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      Рябошапка розповів, хто стане його заступником у ГПУ

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      Заступником Рябошапки в ГПУ стане Віталій Касько
      Заступником Рябошапки в ГПУ стане Віталій Касько / epa.eu

      Одним із заступників генерального прокурора України Руслана Рябошапки стане Віталій Касько. Проте, серед заступників точно не буде Костянтина Кулика.

      Новопризначений очільник Генпрокуратури розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", що наразі є два претенденти на посади заступників, яким він довіряє.

      Біографія: Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора

      Вже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поряд з собою. Це не Костянтин Кулик,
      – наголосив Рябошапка.

      Генпрокурор відзначив, що посаду його заступника точно обійме Віталій Касько. Прізвища решти він пообіцяв оприлюднити найближчим часом.

      Віталій Касько з травня 2014 обіймав посаду заступника генпрокурора. Брав участь у справі "діамантових прокурорів". Через перешкоджання у розслідуванні справи та конфлікт з тодішнім очільником ГПУ Віктором Шокіним, 15 лютого 2016 року подав у відставку.

      До слова, Рябошапка вже звільнив з ГПУ головного військового прокурора Анатолія Матіоса та чотирьох прокурорів у Вінницькій, Житомирській, Одеській та Черкаській областях.

      Як Рябошапка став генпрокурором?

      29 серпня Юрій Луценко написав написав заяву про відставку з посади на ім'я президента Володимира Зеленського.

      У цей же день Верховна Рада 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України.

      Після цього президент Зеленський підписав указ про звільнення Луценка з посади Генпрокурора та указ про призначення Рябошапки на цю посаду. Крім того, глава держави звільнив Рябошапку з посади заступника керівника Офісу Президента України.

      Що відомо про Руслана Рябошапку?Рябошапка раніше був одним з членів Національного агентства із запобігання корупції. Критикував попередню владу за провал антикорупційної реформи. Вчинив демарш із НАЗК та критикував його керівницю Наталію Корчак, звинувачуючи її у зволіканні з перевіркою електронних декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та інших міністрів.

      Згодом Рябошапка став головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у передвиборчому штабі Зеленського. Після перемоги Зеленського на виборах президента Рябошапка очолив в його Офісі антикорупційний напрямок. 29 серпня став очільником ГПУ.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
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