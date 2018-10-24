Ряд членов Палаты лордов Великобритании тесно связан с Россией, – расследование СМИ

Ряд чиновников в Палате лордов Великобритании тесно связан с Россией, и поддерживал эти связи даже после химической атаки в Солсбери, где был отравлен экс-разведчик Сергей Скрипаль. Следовательно, британские парламентарии требуют от представителей Палаты лордов отказаться от своих финансовых интересов, связанных с РФ.

Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что британские парламентарии призывают ужесточить условия Кодекса поведения лордов в парламенте.

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В частности, авторы расследования выяснили, что лорд Роберт Скидельски, занимающий должность в верхней палате парламента Великобритании, оказался одним из членов совета директоров российской компании "Роснефть". В 2014 году Скидельски выступал в Палате общин и протестовал против введения санкций против России после аннексии Крыма.

В свою очередь член Лейбористской партии лорд Понсонби Шалбредский признался, что входит в совет директоров российской нефтегазовой компании RNG Joint Stock Company, а также ее родительской фирмы Eastsib. Последняя зарегистрирована на Кипре, но действует в России.

В то же время лорд Питер Траскотт получает доход за роль председателя консультативного совета Ukrainian Gold Fund – фонд, который инвестирует в частные акции. К слову, в январе Траскотт называл "фантазией" утверждение, что Россия может устроить атаку против стран НАТО.

Траскотт также призвал Лондон улучшать отношения с Кремлем. Жена лорда – Светлана Черникова – дочь российского полковника. Траскотт в комментарии The Times настаивал, что Ukrainian Gold Fund – это якобы не российская компания и в ней "нет русских денег".

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В материале издания отмечается, что эти разоблачения разозлили британских парламентариев. Так, депутат Палаты общин от Консервативной партии Боб Сили призвал лордов, которые работают на вражеские страны, отказаться от права участвовать в заседаниях парламента.