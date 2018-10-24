Низка членів Палати лордів Британії тісно пов'язані з Росією, – розслідування ЗМІ

Низка перів у Палаті лордів Великобританії тісно пов'язані з Росією, і підтримували ці зв'язки навіть після хімічної атаки у Солсбері, де було отруєно екс-розвідника Сергія Скрипаля. Відтак, британські парламентарі вимагають від представників Палати лордів відмовитися від своїх фінансових інтересів, пов'язаних з РФ.

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що британські парламентарії закликають посилити умови Кодексу поведінки лордів у парламенті.

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Зокрема, автори розслідування з’ясували, що лорд Роберт Скідельскі, що обіймає посаду у верхній палаті парламенту Британії, виявився одним із членів ради директорів російської компанії "Роснефть". У 2014 році Скідельскі виступав у Палаті громад і протестував проти введення санкцій проти Росії після анексії Криму.

У свою чергу член Лейбористської партії Лорд Понсонбі Шалбредський зізнався, що входить до ради директорів російської нафтогазової компанії RNG Joint Stock Company, а також її батьківської фірми Eastsib. Остання зареєстрована на Кіпрі, але діє в Росії.

Водночас лорд Пітер Траскотт отримує дохід за роль голови консультативної ради Ukrainian Gold Fund – фонд, який інвестує у приватні акції. До слова, у січні Траскотт називав "фантазією" твердження, що Росія може влаштувати атаку проти країн НАТО.

Траскотт також закликав Лондон покращувати відносини з Кремлем. Дружина лорда – Світлана Чернікова – донька російського полковника. Траскотт у коментарі The Times наполягав, що Ukrainian Gold Fund – це нібито не російська компанія і в ній "немає російських грошей".

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У матеріалі видання зазначається, що ці викриття розлютили британських парламентаріїв. Так, депутат Палати громад від Консервативної партії Боб Сілі закликав лордів, які працюють на ворожі країни, відмовитися від права брати участь у засіданнях парламенту.