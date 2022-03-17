В рядах врага участились случаи представления рапортов на увольнение
Источник:фейсбук-страница Геншаба ВСУ
Российские захватчики понесут в Украине серьезные потери. Враг пытается доукомплектовать свои силы, но все чаще сталкивается с нежеланием солдат воевать.
Об этом вечером 17 марта рассказали в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что врагу уже не хватает личного состава, а желающих воевать становится меньше.
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Оккупантам уже не хватает военных
Как объяснили в ВСУ, из-за невозможности качественного комплектования оккупационных войск, с 20 марта объявили очередную волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донбасса. Людей оттуда будут отправлять в ряды 1-го российского армейского корпуса. По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, "гребут" даже подростков и пожилых людей.
Россияне чаще отказываются воевать
Также в своде говорится и о значительных потерях авиационных подразделений 960-го штурмового авиационного полка 4-й российской армии. Поэтому морально-психологическое состояние летного состава – крайне неудовлетворительное.
Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины,
– отметили в ВСУ.
Потери врага на 17 марта: смотрите видео