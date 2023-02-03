Рядом с ним чувствовал себя в абсолютной безопасности: 10-летний художник рассказал о встрече с Залужным

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с юным художником Максимом Бровченко с расстройством аутического спектра, который собирает на нужды армии десятки тысяч гривен, продавая собственные картины.

Залужный передал парню подарки от себя и военных, а Максим подарил Главнокомандующему одну из своих картин. Об этом сообщается на персональной странице Максима в Facebook "Космо-Макс".

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Встреча с Залужным и подарки от главнокомандующего

"Сегодня у меня была встреча с замечательным человеком! Рядом я чувствовал себя в абсолютной безопасности и чувствовал защиту! Главнокомандующий! Моя вера в Победу укрепилась и я понял, что значит вырасти и стать мужчиной. Это быть таким же крепким, сильным, смелым, справедливым как Он! То, что я видел и чувствовал – это точная уверенность в будущем для Украины! Оно у нас есть!" – поделился впечатлениями Максим Бровченко.

Он также рассказал о подарках главнокомандующего.

"Я подарил Валерию Федоровичу картину, на которой нарисовал наших военных, что сбивают орковские ракеты и передал письма от моих друзей Сергея и Кристины. Они, как и я, хотят вернуться в дом. Мы знаем, что так будет! У меня теперь есть крутая картина с портретами, часть дула сбитого орковского танка, медальон, супер чашка и полотно с автографом. Победим! Слава Украине и смерть врагам!" – написал Максим.

Что известно о 10-летнем художнике Максиме

10-летний Максим Бровченко – из Бердянска, в начале войны он вынужден был эвакуироваться вместе с мамой из временно оккупированного города.

У парня расстройство аутического спектра, однако его картины на космическую тематику поражают специалистов, из-за чего Максима называют "украинским Пикассо".

С начала войны Максим продает свои картины и передает деньги на нужды ВСУ. Он уже заработал для военных десятки тысяч гривен и получил награду от президента за помощь ВСУ.