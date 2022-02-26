В ряды холоднояровцев вернулись легендарные командиры 2014 года

Украинский народ героически борется с нападением российского оккупанта. Присоединяются все, кто хочет и может защищать свое государство.

В 93 бригаде Холодный Яр заявили, что к ним постоянно приходят резервисты. Вернулись легендарные командиры, а также рядовые бойцы, которые боролись за Украину с 2014 года.

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Они имеют уникальный опыт противостояния врагу. Также хотим отметить очень дружелюбное отношение местного населения к украинской армии, и благодарны каждому, кто помогает нашим ребятам и девушкам,

– заявили в бригаде.

Холодноярцы подчеркивают, что оккупанты поражают гражданские объекты и военную инфраструктуру. Убивают как армейцев, так и гражданских.

"Несмотря на это, мы контролируем наш участок фронта и не даем российским оккупационным войскам продвигаться дальше. Мы разбиваем вражескую технику и постоянно берем пленных. Наконец те, кто считал, что "не все так однозначно", смогли убедиться, что Россия – враг", – говорят холодноярцы.

Они призывают верить в ВСУ, которые несут смерть врагам.

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