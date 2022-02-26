Это подтверждают данные, обнародованные главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Важно Территориальная оборона Киева получила NLAW

Как отметил Валерий Залужный, в ряды территориальной обороны вступили уже 37 тысяч резервистов.

Резервисты сил территориальной обороны ВС Украины! Честь! Вас уже 37 тысяч! Спасибо за надежное плечо! Вместе к победе,

– написал главнокомандующий ВСУ.

Как вступить в ряды теробороны

В Украине упростили процедуру вступления в территориальную оборону и сняли возрастные ограничения. Как объяснили в ВСУ, с собой нужно иметь только:

паспорт,

идентификационный код.

Возрастных ограничений сейчас нет. Добавим, что бойцы территориальной обороны вместе с ВСУ держат оборону в столице и других городах.

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