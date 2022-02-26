Це підтверджують дані, оприлюднені головнокомандувачем ЗСУ Валерій Залужний.

Важливо Територіальна оборона Києва отримала NLAW

Як зазначив Валерій Залужний, до лав територіальної оборони вступили вже 37 тисяч резервістів.

Резервісти сил територіальної оборони ЗС України! Честь! Вас уже 37 тисяч! Дякую за надійне плече! Разом до перемоги,

– написав головнокомандувач ЗСУ.

Як вступити до лав тероборони

В Україні спростили процедуру вступу до територіальної оборони та зняли вікові обмеження. Як пояснили у ЗСУ, із собою потрібно мати лише:

паспорт,

ідентифікаційний код.

Вікових обмежень зараз немає. Додамо, що бійці територіальної оборони разом із ЗСУ тримають оборону у столиці та інших містах.

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